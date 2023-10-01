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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الاحرار يدعو الجميع للاحتشاد بميادين مصر لتفويض السيسى لاستكمال مسيرة العطاء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

دعا حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل ومنسق الحملة الحزبية الشعبية لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤-٢٠٣٠ ، للاحتشاد بكافة ميادين محافظات مصر  لإعلان استمرار روح ٣٠ يونيو العظيمة و تفويض الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الحفاظ علي الوطن.

الشعب خرج بالملايين حفاظاً علي الهوية الوطنية

وقال الحزب في بيان له، إن الشعب المصري العظيم الذي انتفض وخرج بالملايين حفاظاً علي الهوية الوطنية وضمان سلام واستقرار الدولة المصرية فى ثورة مجيدة، لن يرتد للوراء ولن يسمح لكائن ما كان المساس ببلاده أو محاولة أحد الانقضاض على الثورة الشعبية.


وأضاف حزب المصريين الأحرار ، أن مصر تحتفل بذكري اليوبيل الذهبي لانتصارها العظيم في أكتوبر المجيد، ويتزامن معه فصل جديد من حكاية وطن، بقيادة رشيدة للرئيس الأمين الذى وضع نفسه صوب النيران وواجه الإرهاب دون هوادة، ولم يعبأ بانياب الذئاب ولا أبواق الخسة والتخوين وظل يرد بالعمل والعطاء دون كلل وحان الوقت علي الشعب الاصيل رد الجميل.

وأكد حزب المصريين الأحرار وباعتباره مؤسس للحملة الحزبية الشعبية لاعتبار السيسي مرشحه الرئاسي، أن ما شهده مؤتمر حكاية وطن من شواهد بالارقام والصورة والدليل لا يقبل التأويل ويعكس قدر الجهود والمعاناة التي قدمها الرئيس عبر ٩ سنوات ولا يستطيع أن ينكرها الا جاحد أو عدو مبين.

وشدد بيان المصريين الأحرار مؤسس الحملة الحزبية الشعبية، على أن الشعب الاصيل تحمل سنوات عجاف جنبا إلي جنب مع القيادة السياسية حتي يستطيعوا تحقيق رؤية عظيمة هادفة لبناء جمهورية ذات ركائز راسخة، ولن يتهاون في استمرار مسيرة حتي حصد ثمار التعب.

ووجه البيان باسم حزب المصريين الأحرار وحملته الشعبية الحزبية رسالة إلي كل أبواق الافك وأصحاب الأجندات المدفوعة إياكم ومحاولات الشائعات المغرضة لأنها لعب بالنار مع شعب عظيم يفطن ويعرف ألاعيب المرتزقة والأعداء ولن يسمح لأحد اجهاض ثورة أصدرت قرارها .

واختتم الحزب، بيانه بدعوة جموع المصريين وأبناء الحزب والحملة الحزبية الشعبية بكافة المحافظات النزول للميادين لدعوة الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة العطاء وبناء الجمهورية الجديدة.

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