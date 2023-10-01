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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر يضرب سينجيدا 4 / 1 ويتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

صدى البلد

نجح مودرن فيوتشر في العودة وتحقيق الفوز  على  سينجيدا التنزاني بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز أحمد عاطف هدف تقدم فيوتشر في الدقيقة الخامسة بعد كرة عرضية من أحمد رفعت من جهة اليسار قابلها أحمد عاطف برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى

وأحرز معروف تشاكي هدف تعادل سينجيدا في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية من يمين منطقة الجزاء ابعدها جنش ثم تابعها معروفنشاكي برأسية سكنت منتصف المرمى.

وأحرز أحمد رفعت الهدف الثاني لصالح فيوتشر في الدقيقة 51 من ركلة جزاء


وحصل محمود رزق لاعب مودرن فيوتشر على طرد مباشر  بعد ضرب لاعب سينجيدا بدون كرة


 وعاد عمر كمال ليعزز تقدم فيوتشر في الدقيقة 68 من خلال كرات متبادلة بين كلا من أحمد عاطف وعمر كمال انهاها الأخير بتسديدة منيسار منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى قبل أن يحرز ناصر ماهر الهدف الرابع في الدقيقة 90+8 بعد كرة عرضية من عمر كمال منجهة اليسار استلمها ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء ثم راوغ حارس المرمى وسدد كرة سكنت المرمى الخالي.


وبذلك يتأهل مودرن فيوتشر إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية، حيث كان قد خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل بمجموع المباراتين 3-2.

 

خاض فريق فيوتشر المباراة بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو بتشكيل مكون من : 

 

حراسة المرمى: محمود جنش 

 

دفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي

 

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، أحمد رفعت، عبد الكبير الوادي

 

هجوم: أحمد عاطف


 

 

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