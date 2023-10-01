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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ المنتخب بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للصم

صدى البلد

 


تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية، إلي المنتخب الوطني للصم بعد فوزه علي ألمانيا 4-3 بضربات الترجيح بعد التعادل 0-0، وتأهله إلي نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للصم بماليزيا


وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبو منتخب مصر لكرة القدم للصم  في المونديال، مؤكداً أن هذه النتائج استمراراً للنتائج الطيبة التي تحققها الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة فى ظل ما تشهده  مصر من تقدم وتطور، ودعم كبير من القيادة السياسية.

 

وأشار الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تواصل دعمها للأبطال الرياضيين والبارالمبيين من خلال توفير كافة سُبل النجاح أمامهم، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة والاوليمبية واللجنة البارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

 

 

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