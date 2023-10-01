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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تحقق فائضا في ميزان المدفوعات بقيمة 2.17 مليار دولار

صدى البلد

أعلن البنك المركزي القطري، الأحد، أن قطر حققت فائضا في ميزان المدفوعات قدره 7.9 مليار ريال (2.17 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023.

وأضاف البنك في بيانه أن حسابات السلع والخدمات حققت فائضا قدره 59.6 مليار و31.3 مليار ريال على التوالي.

وأرجعت فائض ميزان المدفوعات إلى 'التنويع المتزايد للاقتصاد القطري' الذي حقق الأهداف.

البنك المركزي القطري السلع والخدمات البنك المركزي ميزان المدفوعات

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