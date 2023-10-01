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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخصين عقب هجوم دب عليهما بمتنزه بانف في كندا

صدى البلد

قالت منظمة باركس كندا في بيان، إنها عثرت على شخصين ميتين في هجوم دب في متنزه بانف الوطني في ألبرتا.

وذكرت “باركس" كندا في بيان ليلة السبت، إنها تلقت تنبيهًا في وقت متأخر من يوم الجمعة من جهاز GPS يشير إلى هجوم دب مصدره داخل متنزه بانف الوطني، في وادي نهر ريد دير غرب يا ها تيندا رانش.

وأضافت أن الظروف الجوية في ذلك الوقت لم تسمح باستخدام طائرات الهليكوبتر، مما دفع فريق الاستجابة إلى السفر برا طوال الليل إلى الموقع.

وصل فريق الاستجابة إلى الموقع خلال الساعات الأولى من الصباح حيث اكتشف شخصين متوفين. وقالت الوكالة إن الفريق قام في وقت لاحق بالقتل الرحيم للدب بعد أن أظهر سلوكًا عدوانيًا.

وقالت باركس كندا إنه تم تنفيذ إغلاق المنطقة المحيطة بوادي Red Deer وPanther وسيظل ساريًا حتى إشعار آخر.

تعد حديقة بانف الوطنية، التي تجتذب أكثر من أربعة ملايين سائح كل عام، موطنًا لكل من الدببة الرمادية والسوداء.

طائرات الهليكوبتر مصرع شخصين هجوم دب كندا

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