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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يحث الجمهوريين على التوقف عن "الحكم بالأزمات" والالتزام بميثاق الميزانية

بايدن وزيلينسكي
بايدن وزيلينسكي

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمهوريين إلى عدم إضاعة الوقت والالتزام باتفاق الميزانية الذي تم التوصل إليه بين القيادة الجمهورية في الكونجرس والبيت الأبيض لتمويل الحكومة اليوم الأحد.

 وقال الرئيس الأمريكي 'لقد حان الوقت لإنهاء الحكم بالأزمة والوفاء بكلمتك عندما تعطيها في الكونجرس'. 

وأضاف: 'قبل بضعة أشهر، وبعد مفاوضات طويلة بيني وبين رئيس مجلس النواب الجمهوري [كيفن مكارثي]، توصلنا إلى اتفاق بشأن الميزانية على وجه التحديد لتجنب أزمة مصطنعة شهدناها للتو'.
 

وقال بايدن في تصريحاته بشأن اعتماد مشروع قانون تمويل لمدة 45 يوما لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية: 'أتوقع من رئيس مجلس النواب الجمهوري والجمهوريين في الكونجرس أن يحترموا كلمتهم ويحافظوا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ أشهر'.

وتابع الرئيس الأمريكي أيضًا إنه 'سئم سياسة حافة الهاوية' بعد التوقيع على مشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت في وقت متأخر من ليلة السبت.

وفيما يتعلق بمسألة دعم نظام كييف، أبلغ الرئيس الأمريكي أيضًا أن واشنطن لن تتراجع عن خططها، على الرغم من أن مشروع القانون لا ينص على تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي 'أريد أن أؤكد لحلفائنا الأمريكيين والشعب الأمريكي وشعب أوكرانيا أنه يمكنكم الاعتماد على دعمنا. لن ننسحب'.

وأضاف الرئيس الأمريكي أيضًا إنه ينتظر مشروع قانون تمويل منفصل لأوكرانيا من الكونجرس الأمريكي ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.

وقال بايدن 'لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا. أتوقع تماما أن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه بتأمين مرور الدعم المطلوب لأوكرانيا'.

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