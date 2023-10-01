لدينا اكتفاء ذاتي.. وزير الزراعة: ننتج 1.4 مليار طائر و14 مليار بيضة سنويا

استعرض وزير الزراعة، السيد القصير، تفاصيل تطوير مراكز الألبان والثروة الداجنة في مصر، خلال السنوات الماضية.

وقال "السيد القصير" خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسي، أن مراكز تجميع الألبان شهدت تطورا واضحا، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تم تطوير 281 مركز تجميع ألبان.

واسترسل:" تم حصر مراكز تجميع الألبان وتطويرها من أجل الحصول على ألبان صحية وآمنة على المواطنين".

وفيما يخص الثروة الداجنة، أوضح أن لدينا اكتفاء ذاتيا من الثروة الداجنة، بإجمالي 100 مليار جنيه استثمارا في تلك الثروة، بإجمالي إنتاج 1.4 مليار طائر.

وأكمل:" ننتج 14 مليار بيضة ولدينا أكثر من 3 ملايين عامل في هذه الصناعة"، بالإضافة إلى اعتماد 9 مناطق لإقامة مشروعات الثروة الداجنة بالكامل.

ولفت إلى أن الوزارة حصلت على موافقة منظمة صحة الحيوان بخلو 37 منشأة من أنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى التوسع في إنتاح اللقاحات والأمصال البيططريةـ ليصبح عددها 1.5 مليار، بدلا من 200 مليون.

