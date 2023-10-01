تأجيل دعوى إستبعاد حسام المندوه من انتخابات نادى الزمالك

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور ، والتى يطالب فيها باستبعاد حسام الدين المندوه توفيق الخواجه المرشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠ لجلسة 8 اكتوبر المقبل .

أختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت تأجيل الدعاوى المقامة من ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي " محامي ومرشح علي منصب رئيس نادي الزمالك " والتى طالب فيهاباستبعاد كل من حسين احمد لبيب " مرشح علي منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك" لعدم حصوله على العضوية العاملة لنادي الزمالك ، وفاروق فؤاد جعفر لسابق الحكم علية بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٤ جنايات الجيزة لجلسة الأول من أكتوبر المقبل .

حملت الدعاوى ٧٧/٧٧١٦٥ ، ٧٧/٧٨٣٧٢ ، ٧٧/٧٨٣٧٥.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.

وتقدم كل من مروة البروجى ونجلاء ناجى وأحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف، على منصب العضوية فوق السن، وجاء آخر المتقدمين وهو محمد خالد الصادق،الذي ترشح على منصب العضوية تحت السن.

ووصل عدد المرشحين لتلقى طلبات الترشح في انتخابات الزمالك إلى 13 مرشحا .

