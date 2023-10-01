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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حازم عمر المرشح الرئاسى المحتمل يتابع عملية تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقارى

حازم عمر المرشح المحتمل
حازم عمر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية

تفقد اليوم المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة والجيزة، للإطمئنان على عملية تحرير توكيلات المواطنين للمرشحين بمنتهى اليسر. 

وتابع المهندس حازم عمر عملية تحرير وتوثيق التوكيلات في الشهر العقاري، رغم حصوله خلال الأيام الماضية على تزكية 48 نائباً داخل مجلس النواب.


واحتشد أنصار ومؤيدي حملة المهندس حازم عمر، لتوثيق توكيلات لدعم ترشحه بانتخابات الرئاسة ، واستقبلوا المهندس حاز عمر، بهتافات دعم له أمام مكاتب الشهر العقاري، منها: «بص علينا كويس.. حازم هو الريس». 

وأكد المهندس حازم عمر المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، "أن قرار الترشح له أسباب، أولها أن الأحزاب نشأت لكي تحكم بالخبرات الكافية لتولي المسؤولية، والمعارضة هي أسهل أنواع العمل السياسي، مضيفا أن حزب الشعب الجمهوري كان يهدف إلى تولي المسؤولية، بجانب أنه حزب يدعم الدولة المصرية والأولويات والأهداف المتغيرة بشكل طبيعي في كل مرحلة على حدة.

وأشار عمر إلى أن الدولة مستقرة وآمنة وهناك تحديات حالية، مختلفة عن الأخطار والتحديات السابقة، والتي كانت تتمثل في تحديات أمنية.

ولفت إلى أن برنامجه الانتخابي شامل برؤية محددة وخطة وجدول زمني محدد؛ للخروج بمصر من عثرتها تتماشى مع الأيديولوجية اليسارية الوسطية، وتحتوي على حلول لمواجهة التحديات والانطلاق نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.

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