السيسي: لدينا مشكلة في تسويق جهود الدولة بمختلف المجالات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، :" لدينا مشكلة في تسويق ما تقوم به الدولة من جهود كبري في مختلف المجالات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"،: "يجب أن نتفهم معنى بحيرة نقية منظمة الصيد ولا يسمح باستخدام وسائل ممنوعة في الصيد ثم الالتزام بمخطط الإيقاف".

وأشار: "لو أعطينا أثناء فترة التوقف دعم مؤقت للصيادين، لإغلاق كامل للبحيرة، لزيادة الإنتاج والالتزام بالراحة البيولوجية، هتجدوا بدل ما بيطلعوا 10 أو 12 كيلو في اليوم الرقم هيتضاعف".