أرمينيا: نقل سكان كاراباخ على وشك الانتهاء

قالت المتحدثة باسم الحكومة الأرمينية نازلي باغداساريان اليوم الأحد إن نقل الراغبين في مغادرة ناغورنو كاراباخ إلى أرمينيا وصل إلى 'نتيجة منطقية'، مضيفة أن جميع أولئك الذين أرادوا مغادرة المنطقة الانفصالية بعد التصعيد الأخير قد فعلوا ذلك بالفعل.



وقال بغداساريان: 'لقد انخفضت كثافة التدفق بشكل كبير. يمكننا القول أن آخر الأشخاص الذين كانوا يرغبون في الانتقال إلى أرمينيا قد فعلوا ذلك وأن العملية تقترب من نهايتها المنطقية'.



وعلى الرغم من هذه الحقيقة، ستواصل يريفان توفير وسائل النقل للراغبين في مغادرة المنطقة.



وقال بغداساريان إن ما يصل إلى 100514 شخصًا من ناغورنو كاراباخ وصلوا إلى أرمينيا منذ التصعيد الأخير الأسبوع الماضي، مضيفًا أنه تم توفير السكن المؤقت لـ 48649 شخصًا.

بدأت الهجرة الجماعية لسكان ناجورنو كاراباخ، الذين كانوا على وجه الحصر تقريباً من الأرمن، الأسبوع الماضي، بعد أيام قليلة فقط من إطلاق أذربيجان ما أسمته 'أنشطة مكافحة الإرهاب على المستوى المحلي' في المنطقة الانفصالية في 19 سبتمبر.

ووافقت سلطات كاراباخ على إلقاء أسلحتها وتسليم جميع أسلحتها إلى باكو في اليوم التالي. وقالت أرمينيا إنها ليست جزءا من المحادثات. وتعهدت الحكومة الأذربيجانية ببذل الجهود لضمان 'اندماج' هؤلاء الأرمن في ناجورنو كاراباخ الذين اختاروا البقاء في المنطقة.

في 28 سبتمبر، أسقط سامفيل شهرامانيان، أحدث زعيم منتخب للمنطقة الانفصالية، رسميًا جميع مطالبات الاستقلال عن باكو، معلنًا أن جمهورية ناغورني كاراباخ المعلنة من جانب واحد، والمعروفة أيضًا باسم آرتساخ، ستنتهي رسميًا من الوجود في 1 يناير. ، 2024.