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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استثمار 300 مليون دولار.. وزير الاتصالات يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الإنترنت

عمرو طلعت، وزير الاتصالات
عمرو طلعت، وزير الاتصالات

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مصر لديها موقع استراتيجي متميز، حيث يمر أكثر من 90% من البيانات ما بين الشرق والغرب، تمر من خلال المياه الإقليمية المصرية، متابعا “كان لدينا 13 كابل بحري منذ عام 2016، ولكن منذ 2016 وحتى الآن، نجحنا في إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة، بإجمالي استثمار 300 مليون دولار”.

وأضاف "طلعت"، خلال كلمته بمؤتمر وطن، بحضور الرئيس السيسي، سنعمل على تكميل دخول الكوابل للخدمة، والدخل الخاص بهم وصل إلى 7 مليارات جنيه سنويا بدلا من 3 مليارات.

وأوضح “كنا نمتلك شبكة محلية لنقل البيانات بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك منذ بداية الإنترنت وحتى عام 2017، وكنا نواجه تحديا كبيرا هو القطاعات في تلك الشبكة، ومما يترتب عليه من عدم ثبات للخدمات المقدمة للدول”.

وتابع “نجحنا في إنشاء شبكة 2650 كيلو متر خلال عام واحد فقط، وهو عم 2019، كما أن تلك الشبكة بها المسار الذهبي والموازي لقناة السويس، لكونه أقصر طريق بين الشرق والغرب”.

وأكد “الاستثمارات في تلك الشبكة بلغت أكثر من 300 مليار دولار، متابعا: كان لديا 7 محطات إنزال وصلوا إلى 10 محطات”.

عمرو طلعت الاتصالات قناة السويس مؤتمر وطن الرئيس السيسي

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