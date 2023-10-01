الجيش التركي يقصف شمال العراق ردا على الهجوم الإرهابي في أنقرة

شن الجيش التركي، ضربات جوية، على شمال العراق، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023؛ لاستهداف مواقع حزب العمال الكردستاني.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها نفذت ضربات جوية في شمال العراق، ودمرت 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني، شمال العراق، وأنها تستهدف القضاء على "الإرهاب"، بحسب ما أوردته فضائية "الشرق".

وأضافت الدفاع التركية، أن الغارات على معاقل حزب العمال الكردستاني، تأتي ضمن حقوق الدفاع عن النفس وميثاق الأمم المتحدة.

فيما أشار مصدر عراقي لـ"الشرق"، إلى أن المقاتلات الحربية التركية تشن سلسلة غارات جوية على مناطق عدة في إقليم كردستان.

وفجر انتحاري عبوة ناسفة، قرب وزارة الداخلية التركية، اليوم، فيما قتل مهاجم ثانٍ في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، إن 2 من ضباط الشرطة أصيبا بجروح طفيفة.

وتبنى حزب العمال الكردستاني، اليوم الأحد، الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.

وقال موقع إخباري مقرب من حزب العمال الكردستاني إن "مجموعة تسمى "كتيبة الخالدون" نفذت تفجيرا في أنقرة".