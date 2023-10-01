أمراض معدية ومجاعة.. الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية في جنوب السودان

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفاقم نقص الغذاء والجوع الحاد وتدهور الأوضاع الصحية يهدد أمن ملايين الأشخاص في جنوب السودان. وذكر أيضًا أن الوضع سيزداد سوءًا عندما تبدأ أزمة المناخ.

وقالت ليسبيث ألبريشت، مديرة فعاليات القرن الأفريقي بمنظمة الصحة العالمية، إن "جنوب السودان بلد شهد سنوات من الصراع وأزمة المناخ وأزمة المجاعة وأوبئة الأمراض"، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

وأضافت ألبريشت: "ثلاثة من كل أربعة من جنوب السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام".

وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، يعاني 6.3 مليون جنوب سوداني من الجوع الشديد، ويعتمد أكثر من 9 ملايين من سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية.

وقال خبير منظمة الصحة العالمية إن هذا العام وحده، تم علاج ما لا يقل عن 150 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، مضيفاً أن الأزمة الإنسانية التي تواجه جنوب السودان ستتفاقم مع اقتراب ظاهرة النينيو المناخية، التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة.