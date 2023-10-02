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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة أموال من داخل شركة في القطامية

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة اموال من داخل شركة في القطامية.


اقتحم ملثمون مصنع بالقطامية وتمكنوا من سرقة أموال بعد التعدي على حارس المصنع بالضرب  ، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط المتورطين في الواقعة وتولت النيابة التحقيق .


تبلغ لقسم شرطة القطامية من صاحب أحد المصانع ، وحارسين بذات المصنع بحضور عدد 3 أشخاص ملثمين للمصنع ملكه وقاموا بالتعدى على حارس المصنع بالضرب وتقييده وكسر 3 خزائن حديدية بإستخدام صاروخ كهربائى ، وسرقة سيارة ومبالغ مالية "محلية وأجنبية" وعدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة .

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة مدير حركة السائقين بالمصنع محل البلاغ سائقين وميكانيكى ، تم ضبطهم ، وبحوزتهم جزء من المسروقات المشار إليها.

القطامية المسروقات سرقة اموال سرقة سيارة قسم شرطة القطامية

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