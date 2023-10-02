ألعاب نارية مدهشة تضيء سماء هونغ كونغ بمناسبة اليوم الوطني الصيني

عرضت فضائية “يورونيوز”تقريرا مصورا عن احتفال هونغ كونج بالعيد الوطني لـ الصين، باستخدام الألعاب النارية، والتي تم إلغاءها خلال السنوات الماضية



واحتفلت هونغ كونغ بالعيد الوطني للصين، بعرض مميز للألعاب النارية فوق ميناء فيكتوريا، وتوافد الآلاف من الأشخاص على جانبي الميناء لمتابعة العرض بعد توقف دام خمس سنوات.

وتم إلغاء الألعاب النارية في السنوات القليلة الماضية بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة ووباء كوفيد-19.

ويُعد العرض الذي يستغرق 23 دقيقة جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز اقتصاد المدينة من خلال تشجيع الترفيه الليلي.