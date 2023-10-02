بالرغم من خسارة الحرب.. زيارة عاجلة لوزيرة خارجية فرنسا إلى أرمينيا| تفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن وزيرة الخارجية كاترين كولونا ستزور أرمينيا الثلاثاء، حيث ستعلن عن دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة أرضيها، وسيكون في استقبالها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

ووفقا لوزارة الخارجية الفرنسي في بيان لها، الأحد، فإن خلال الزيارة ستقوم كولونا بزيارة السكان الأرمن الناذحين من إقليم ناجورنو كاراباخ، وذلك بعد إستيلاء أذربيجان عليها.

وأضافت الوزارة أن وزيرة الخارجية الفرنسية ستؤكد خلال الزيارة وقوف فرنسا مع أرمينيا، ودعمها لسيادة يريفان ووحدة أراضيها ويقظتها القصوى في ما يتعلق باحترامهما.

وأشارت الوزارة إلى أن كولونا ستبحث مع نظيرها الأرميني أرارات ميرزويان، التفاصيل الملموسة لتعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن المساعدات الطبية التي أرسلتها فرنسا إلى أرمينيا، كانت تهدف خصوصا إلى تحسين أحوال اللاجئين وضحايا انفجار مستودع للوقود في كاراباخ مساء 25 سبتمبر الماضي.

ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية عبر صفحتها على منصة إكس: "سأتوجه الثلاثاء إلى أرمينيا".

وسبق أن زارت وزيرة الخارجية الفرنسية أرمينيا في 28 أبريل الماضي، كما أعلنت كولونا هذا الأسبوع رفع المساعدة المقدمة لـ أرمينيا إلى 12,5 مليون يورو.

وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الـ 20 من الشهر الماضي، أن أذربيجان "أعادت بسط سيادتها" على المنطقة المتنازع عليها إثر عملية عسكرية سريعة.