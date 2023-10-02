عادل مصطفى عن فوز الزمالك: أوسوريو عمل كل حاجة عشان يخسر نفسه

نشر الإعلامي إبراهيم فايق، جزءًا من تصريحات عادل مصطفى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق تصريحات عادل مصطفي: "أوسوريو عمل كل حاجة عشان يخسر نفسه.. واللاعبين أبطال لأنهم خرجوا برة خطة المدرب.. عادل مصطفى يحلل فوز الزمالك على أرتا سولار والتأهل لدور المجموعات في البطولة الكونفدرالية".





وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية؛ بعد التفوق على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، أمس، وذلك بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وخسر الزمالك لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ثم استقبل هدفا في الشوط الأول من لقاء الإياب؛ ليصبح مطالبا بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني وهو ما تحقق في النهاية.