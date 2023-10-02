هاني حتحوت يوضح حقيقه ضم أحمد فتوح

علق الإعلامي هاني حتحوت علي تصريحات مارسيل كولر عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب هاني حتحوت: "خبر الماتش - كولر يمنح الضوء الأخضر لإدارة الأهلي للتفاوض على ضم أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك🚨".

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية؛ بعد التفوق على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، أمس، وذلك بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وخسر الزمالك لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ثم استقبل هدفا في الشوط الأول من لقاء الإياب؛ ليصبح مطالبا بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني وهو ما تحقق في النهاية.