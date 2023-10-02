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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو وصور

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق التهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، والذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

وأصيب 17 شخصا بحالات اختناق، في حريق مديرية أمن الإسماعيلية الذي اندلع بالمبني في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجاري البحث عن المحتجزين.

 

كما تم إجراء اسعافات أولية بعض المصابين ، دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى.

وكشفت مصادر لـ “صدى البلد” أنه جرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى 6، وتم نقل باقي الحالات إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وهرولت عشرات من سيارات الإسعاف، إلى موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية الهائل لإنقاذ المصابين وحالات الاختناق في الحريق.

 

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