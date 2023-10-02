ارتفاع عدد مصابي حريق مديرية أمن الإسماعلية إلى 27 حالة.. فيديو وصور

ارتفع عدد مصابي حريق مديرية أمن الإسماعلية الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى 27 حالة اختناق جرى نقلهم إلى مستشفيات المحافظة.

وأفادت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل لها، أن المباني المحيطة بمديرية أمن الإسماعيلية لم تتضرر من الحريق.

ودفعت القوات المسلحة بسيارات الإطفاء والإسعاف وطائرتين، لموقع الحريق، كما ودفعت وزارة الصحة بـ 30 سيارة إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، وتم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات في المحافظة.

وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحظة بلحظة حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب في المبني، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي التهم المبنى، وجاري عمليات التبريد.

وأصيب 17 شخصا بحالات اختناق بحسب الاحصائيات المبدئية، في حريق المديرية الذي اندلع بالمبني في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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