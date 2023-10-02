عرض الاثنين.. خصم 7900 جنيه على أفخم موبايل سامسونج

بعد انتهاء العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر أكتوبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون الولايات المتحدة يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Fold5 بخصم يقدر ب 255 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7900 جنيه مصري ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 1665 دولار.

خصم 7900 جنيه على أفخم موبايل سامسونج

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5:

• الشاشة:

• شاشة داخلية قابلة للطي مقاس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة 2176 × 1812 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

• شاشة خارجية مقاس 6.2 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة 2258 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

• المعالج:

• معالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر.

• الذاكرة:

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت.

• ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 أو 1 تيرابايت.

• الكاميرا:

• كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) و 10 ميجابكسل (تقريب) و 12 ميجابكسل (زاوية عريضة).

• كاميرا أمامية بدقة 4 ميجابكسل.

• البطارية:

• بطارية بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 واط.

• الميزات الأخرى:

• نظام تشغيل أندرويد 13.

• اتصال 5G.

• شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار.