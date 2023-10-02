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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادثة بشعة بسوريا.. شخص ينهي حياة والدي زوجته بـ3 قنابل يدوية

قتل والدي زوجته بـ3
قتل والدي زوجته بـ3 قنابل يدوية وأصاب أشقائها بالرصاص

في حادثة تقشعر لها الأبدان، أقدم زوج على إنهاء حياة والدي زوجته بـ3 قنابل يدوية وإصابة أشقائها بالرصاص في محافظة حماة وسط سوريا.

وفاة طبيب وزوجته

 

وصرحت وزارة الداخلية السورية بتفاصيل الجريمة في بيان لها مؤكدة وفاة طبيب وزوجته وإصابة ولديهم جراء تفجير قنبلة في منزلهم وإطلاق النار عليهم من قِبل زوج ابنتهم.

وأضافت في بيانها أنه في الساعة 15:30 من تاريخ 2023/9/30 تلقت شرطة منطقة الغاب بحماة أخبارًا من مشفى السقيلبية الوطني تفيد باستقبالها طبيب وزوجته مفارقين للحياة وإصابة ولديهم (فتاة وصبي) وزوج ابنتهم (مُنفذ الحادثة) إصابات بليغة جراء شظايا متفرقة في جميع أنحاء الجسم.

بندقية حربية و3 قنابل يدوية

وبحسب موقع العربية الإخباري، توجهت الشرطة ومركز الأمن الجنائي على الفور إلى المستشفى وبالتحقيق الأولى تبين قيام زوج ابنة الطبيب بإطلاق النار ورمي قنبلة يدوية في منزل والدي زوجته في قرية حورات عمورين التابعة لمنطقة تل سلحب بحماة وتفجيره مؤديًا إلى وفاة الطبيب وزوجته وإصابة ولديهم وزوج ابنتهم بسبب خلافات عائلية.

واختتمت الشرطة بيانها بالإشارة إلى مصادرة بندقية حربية و3 قنابل يدوية في مكان وقوع الحادث ولازالت التحقيقات مستمرة.

3 قنابل يدوية سوريا وفاة طبيب وزوجته مشفى السقيلبية الوطني شرطة منطقة الغاب محافظة حماة وسط سوريا

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