مسؤولون إسرائيليون يتوقعون تزايد محاولات الهجوم في الضفة الغربية

توقع مسؤولون إسرائيليون، اليوم الإثنين، تزايد محاولات الهجوم المباشر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في الضفة الغربية.

وقال مسؤول أمني لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إننا "نشهد زيادة في محاولات الهجوم، خاصة في النشاط داخل الضفة الغربية، وأيضا في غزة".

وادعى المسؤول الإسرائيلي أن هذا نشاط إيراني ينبع من "الإحباط" في مواجهة الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل في سوريا، فضلا عن محاولة الإضرار بجهود التطبيع الإسرائيلية في الشرق الأوسط.



ومن بين أمور أخرى، تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن 80% من تمويل حماس يأتي من طهران، وفق قوله.



وعلى خلفية ارتفاع حالة التأهب لهجمات محتملة خلال الأعياد على وجه الخصوص، أجرى بنيامين نتنياهو، صباح أمس الأحد، مناقشة حول الوضع الأمني ​​بمشاركة وزير الجيش يوآف جالانت ورئيس الأركان وجنرالات الجيش الإسرائيلي.