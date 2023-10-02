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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق بكلية الهندسة بحلوان يحصل على برونزية الجمهورية في مسابقة البرمجية الجامعية ICPC

صدى البلد

حقق فريق من هندسة حلوان (Heisenbergs)  نجاحًا كبيرًا  في المسابقة البرمجية الجامعية ICPC أو ACM-ICPC، و التي تعتبر بمثابة أولمبياد لمسابقات البرمجة وحصل على المركز الأول في التصفيات على مستوى الجامعات، وقد قدم أداء مشرفا في نهائي المسابقة وفاز بالميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يشارك الفريق في المسابقة التي تقام على مستوى أفريقيا في شهر نوفمبر المقبل في شرم الشيخ.

أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بأداء طلاب جامعة حلوان المتميز في كافة المحافل الدولية والمحلية، وخاصةً في ظل تميزها في المجالات الهندسية، مؤكداً على اهتمام الجامعة الكبير بالأنشطة الطلابية التي تساهم في اكساب الطلاب المهارات المختلفة .

كما أفاد الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة حلوان أن هذه المسابقة تعتبر بمثابة مسابقةٍ برمجيةٍ جماعية دولية مخصصة لطلاب الجامعات حول العالم، حيث يتكون كل فريقٍ من ثلاثة أفراد، وهذا الفريق يتم اختياره على مستوى الجامعة الواحدة،  لذلك تكون المنافسة المحلية بين الطلاب كبيرةً، حيث يتحدى المشاركون بعضهم من أجل حل الخوارزميات الحاسوبية بمهاراتٍ برمجيةٍ سريعة، وهذا ما يعزز التعاون والإبداع والابتكار، ويطور أداء المشاركين تحت الضغط، وذلك من خلال التدريب والمنافسة بهدف رفع اسم الجامعة، وتقديم الخدمات الهامة على مستوى العالم.

تتنافس الفرق على مستوى جامعتهم، والفرق الفائزة تتنافس على مستوى دولتهم، من ثم الفائزة منها تتنافس على مستوى إقليمهم (مثل: الفرق العربية تتنافس على مستوى الوطن العربي)، ومن ثم على مستوى العالم.

ويتكون أعضاء الفريق من الطلاب من الطالب عمرو فهمي، الطالب أشرف محمد، والطالب مصطفى السويفي.

جدير بالذكر أن
ACM والذي يعني (Association for Computing Machinery)، رابطة مكائن الحوسبة أو بمعنى الجمعية الدولية العلمية للحوسبة، وتعد هذه الجمعية من أكبر وأعرق الجمعيات التعليمية في العالم حيث تأسست في عام 1947، أما ICPC فهي اختصار (International Collegiate Programming Contest) والتي تعني المسابقة الدولية للبرمجة لطلبة جامعات العالم.

 

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هندسة حلوان المسابقة البرمجية الجامعية ICPC ICPC ACM-ICPC أولمبياد لمسابقات البرمجة جامعة حلوان

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