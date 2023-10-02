رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف أسباب انتشار زيت الطعام الفاسد بالأسواق

تزايدت شكاوى بعض ربات المنازل مؤخرا من فوران زيت الطعام عند استخدامه على الرغم من تأكيدهن على استعماله سابقا دون حدوث هذه الظاهرة او ان الزيت المستخدم جديد وغير مستعمل، لذلك بدأ البعض يطرح تساؤلات عن أسباب فوران الزيت وتكون رغوة كثيفة عليه.

وقالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين إن فوران الزيت قد يكون علامة ودليل على فساد الزيت بجانب اشياء اخرى وقدمت بعض النصائح لما يجب ان تجنبه حتى لا يفسد الزيت.

وأوضحت الدكتورة شيرين زكي، أن سبب فوران الزيت التي تشكو منها ربات البيوت ترجع لارتكاب اخطاء تتسبب في فوران الزيت ومنها:

إعادة استعمال الزيت العديد من المرات

قلي مواد غذائية تحتوي على البيض كالبانيه او بلح الشام وخلافه

تغطية الزيت اثناء القلي مما يساهم في فساده

استخدام نوعيات زيوت رديئة

اضافة زيوت جديدة على الزيوت القديمة السابق استخدامها

وأشارت لدكتورة شيرين زكي، إلى أن رفع النار على الزيت او تسخين الطاسة أولا وهي فارغة، يتسبب في تفاعلات كيميائية في الزيت ينتج عنها مركبات ألدهيدية سامة تتسبب في ظهور الرغاوي على سطح الزيت وعلى جوانب المقلاة ثم فورانه.

وأضافت أن الخطأ الشائع جدا أن أغلب ربات البيوت يستخدمن الاواني الجديدة من الجرانيت او السيراميك وهي غير مخصصة للقلي العميق لانها ترفع درجة الحرارة جدا مما يؤدي الى تصاعد أبخرة سامة وتفاعلات كيميائية في الزيت، مطالبة بعدم استخدام مقلاة من النحاس او الحديد لتفاعلها مع الزيت.

وعن المقلاة السليمة التي يمكن أن تستخدمها ربات البيوت، قالت الدكتورة شيرين زكي، إن المقلاة المناسبة تكون الاستانلس استيل الاصلي او من التيڤال غير المخدوش او المتقشر، مضيفة: “اواني الالمونيوم تستحمل لكنها ايضا تتفاعل مع الاطعمة ولا يفضل استخدامها”.

وحذرت الدكتورة شيرين زكي من استخدام أدوات من السليكون غير مطابقة للمواصفات القياسية، بالاضافة الى عدم رفع النار على الزيت، ناصحة بأن يتم القلي في درجة حرارة متوسطة تضمن عدم وصول الزيت لدرجات حرارة تغير من تركيبه وتؤثر على صحتنا .