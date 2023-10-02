نخبة من أشهر المطربين يحيون احتفالات مستقبل وطن بذكرى انتصارات أكتوبر

ينظم مستقبل وطن، احتفالات شعبية وجماهيرية اليوم، بمناسبة احتفالات اليوبيل الذهبي لمرور 50 عاماً على انتصارات أكتوبر.

يحيي الاحتفالية نخبة من أشهر المطربين، في كافة محافظات الجمهورية،، فمن يرغب في التغطية، له حرية اختيار المنطقة حسب محيط تواجده.



على جانب آخر، أعلن حزب مستقبل وطن، دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لخوض انتخابات الرئاسة المقرر لها فى 2024.

وأكد الحزب أن هذه الخطوة تأتى انطلاقا من الحفاظ على الانجازات التي تحققت في مصر على مدار ۱۰ سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، فنجحت مصر تحت قيادة سيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

وشدد الحزب على أنه استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستنداً إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال أطلاق استراتيجية التنمية المستدامة (مصر ۲۰۳۰) والتي شملت عدة محاور أساسية علي رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.