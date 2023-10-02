مصرع شخصين صعقا بالكهرباء في الدقهلية

لقى شخصان مصرعهما صعقا بالكهرباء باحدى قرى محافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة شربين يفيد بأنه أثناء نزول شخص يدعى محب الحجله ٦٠ عاما ، احدى الترع لرش المياه علي سقف منزله بماكينه كهرباء توفى صعقا بالكهرباء حيث يقيم بكفر الدبوسي التابعه للوحدة المحلية بالحصص بشربين .

وحاول اخر يدعى محمد رزق عبد الصمد ٣٠ عامل نجار مسلح مقيم ذات القرية انقاذه تم صعقه ايضا بالكهرباء.

وتم نقله الي مستشفي شربين المركزي وتوفي فور وصوله المستشفى ، كما تم نقل المتوفي الاول تم نقله إلي منزله.



وتحرر المحضر اللازم لاخطار النياية العامة.