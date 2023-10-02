عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

صدى البلد

حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة في برنامج الحكاية مع الاعلامي عمرو اديب وكشف خلال الحلقة العديد من اسرارها الشخصية والفنية وعن موقف محرج تعرضت له مع الفنان تامر حسني.

تصريحات هنا الزاهد

قالت هنا الزاهد  خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنها ذهبت مع تامر حسني لتسجيل الأغنية داخل الاستوديو وعند غنائها الجملة الأولي والثانية لاحظت بتغير لون وجه تامر حسني، قائلة "لقيت وش تامر اتحول للاخضر والازرق والأحمر وكأنه بيقولي كفاية كده بس مكسوف مني".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الزاهد تامر حسني هنا الزاهد علي ربيع باروكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

مفاجآت في الأهلي| ورطة ذهاب سيمبا.. وصن داونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

عاشت 3 أيام في القبر.. سيدة تروي تفاصيل دفنها حيّة لسبب غريب|فيديوجراف

جدل سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي|خطأ فادح اكتشفه طارق الشناوي.. والوزارة ترد

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

ترشيحاتنا

مستمرون| وزير الخارجية يستعرض جهود مصر في تسوية النزاعات العربية والإفريقية والدولية..فيديو

منها فيشجراد .. شكري يكشف عدد التكتلات العالمية التي انضمت لها مصر

بفستان لافت.. منى زكي تستعرض رشاقتها| شاهد

بايدن فاسد وأمريكا تنهار.. ترامب يكشف عن محاولة لاغتياله سياسيا قبل الانتخابات

شكري: الرئيس السيسي أصر على ارتكاز السياسة الخارجية لمصر إلى مبادئ أخلاقية وإنسانية

توازن العلاقات..شكري: مصر عملت على صياغة سياسة خارجية تتسق مع رؤية الرئيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خرافي.. لن تصدق سعر فستان منى زكي الأخير| شاهد

تاج وفستان.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير | شاهد

الصحة العالمية تحذر من تناول هذه الأنواع من اللحوم والعصائر خلال الدراسة

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

فيديو

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ