بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة في برنامج الحكاية مع الاعلامي عمرو اديب وكشف خلال الحلقة العديد من اسرارها الشخصية والفنية وعن موقف محرج تعرضت له مع الفنان تامر حسني.

تصريحات هنا الزاهد

قالت هنا الزاهد خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنها ذهبت مع تامر حسني لتسجيل الأغنية داخل الاستوديو وعند غنائها الجملة الأولي والثانية لاحظت بتغير لون وجه تامر حسني، قائلة "لقيت وش تامر اتحول للاخضر والازرق والأحمر وكأنه بيقولي كفاية كده بس مكسوف مني".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.