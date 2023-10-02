لمناقشة الإسلاموفوبيا.. المرصد العربي لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه العاشر

عقد المرصد العربي لحقوق الإنسان أحد مؤسسات البرلمان العربي، اجتماعه العاشر، اليوم الإثنين، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا درنة

ويناقش الاجتماع العاشر للمرصد العربي لحقوق الإنسان التحضيرات الخاصة لعقد المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان والمقرر عقده بالتعاون مع مجلس النواب المصري ، تزامنا مع احتفال الأمم المتحدة بمرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبمرور 15 عاماً على الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

كما يناقش مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان تقرير حول الإسلاموفوبيا وخطة تحرك المرصد الخارجية وتبنى بعض المبادرات الحقوقية العربية.