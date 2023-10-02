محافظ المنوفية يكلف الإدارة المركزية للري بحل شكوى أهالي ترعة الحشاشة بمنوف

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة ،حيث وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للري باتخاذ اللازم فورا تجاه شكوى أهالى ترعة الحشاشة بمنوف حفاظا على أمن وسلامة المواطنين .

كما كلف المحافظ رئيس مدينة سرس الليان بدراسة طلب شاب من الأسر الأولى بالرعاية يلتمس يلتمس ترميم السقف الخاص بمحلات تجارية خاصة به لإيجاد مصدر رزق له ولإخواته لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة والعرض عليه ، وطلب مجلس إدارة نادى سرس الليان الرياضى بشأن أعمال التطوير حتى يتسنى للفرق الرياضية ممارسة انشطتها بسهولة والعرض عليه فورا لاتخاذ اللازم .



وخلال اللقاء وافق المحافظ على طلب مجلس إدارة جمعية الرحمة الخيرية بالبتانون بشأن إدخال المرافق إلى مقر الجمعية لمساعدتهم على توفير حياة كريمة للنزلاء مؤكدا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى لدورهم الهام فى البناء والتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين ، كما وافق المحافظ على طلب مواطن يلتمس قبول ابنته بالصف الأول الثانوى بمدرسة منشأة سلطان الثانوية بنات لتخفيف عبء المواصلات مراعاة لظروف أسرتها المعيشية الصعبة .

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بإعداد خطاب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى لإدخال المرافق إلى منزل مواطن بناحية ميت فارس حتى يتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعى .



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم .