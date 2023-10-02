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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط تختتم برنامج إدارة المشروعات بشراكة مع USAID

ختام البرنامج التدريبي
ختام البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، حفل ختام البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات بدورتيه أساسيات إدارة المشروعات والرخصة الدولية لإدارة المشروعات، والذي تم لعدد 96 من موظفي الوزارة وجهاتها التابعة، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة بريسك. 

حضر حفل الختام خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد د. سلوى طبالة، استشاري الحوكمة ‏USAID .م. عماد عزيز، رئيس مجلس إدارة شركة بريسك.

وأدار جلسة حفل الختام د. خالد زكريا مستشار وزيرة التخطيط للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية واستشاري مشروع الحوكمة الاقتصادية.


وخلال الجلسة أشار خالد مصطفى، إلى أهمية بناء القدرات والتدريب، مؤكدًا الحرص على أن تكون نتائج هذا البرنامج نموذجية من حيث تقديم مهارات وبناء قدرات بشكل يرتبط بالعمل الأساسي لوزارة التخطيط والجهات التابعة، وأوضح أن البرنامج يعد نموذج متميز للشراكة بين جهات عديدة حكومية وغير حكومية ودولية وقطاع خاص.

وأكدت د. شريفة شريف، أن برنامج إدارة المشروعات يعد واحد من أهم البرامج التدريبية التي شارك بها المعهد هذا العام، موجهة الشكر لجميع القائمين على البرنامج.

وأشارت د. سلوى طبالة، إلى أهمية وجود برنامج بشهادة معتمدة لإدارة المشروعات، مشيدة بجهود كافة الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج التدريبي.

وأوضح عماد عزيز ، أن الاختبارات القبلية التي تم عقدها قبل البرنامج، وتلك التي عُقدت بعد انتهاءه؛ قد أسفرت عن نتائج متميزة أعلى من المتوقع، مشيدًا بجهود كافة المتدربين خلال التدريب. 

وأشار إلى أن التدريب اعتمد على تدريس المواد العلمية الدولية المتخصصة في إدارة المشروعات والرخصة الدولية.

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID التخطيط والتنمية الاقتصادية مال واعمال مشروع الحوكمة الاقتصادية التنمية المستدامة الرخصة الدولية لإدارة المشروعات Finance Real Estate

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