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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 1235 مخالفة مرورية فى حملة بالقليوبية

حملات امنية
حملات امنية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية ، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1235 مخالفة مرورية متنوعة فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق. 


وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة. 


وأسفرت الحملة عن ضبط 1235 مخالفة مرورية، بينها 630 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و500 مخالفات متنوعة، وضبط 9 سائقين بدون رخصة قيادة، و4 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير. 


وتمكنت الحملة من سحب 3 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير 3 مخالفات ملصقات، و84 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4200 جنيها. 


كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 18 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 20 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 1850 جنيها مصالحات.

القليوبية الحركة المرورية حملة مرورية مدير أمن القليوبية رئيس مباحث المرور

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