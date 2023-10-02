تسلق واجهة المبنى.. محاولة هروب شخص من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

سيطر رجال الجيش والشرطة على الحريق الذي نشب بمبنى مديرية امن الاسماعيلية في الساعات الاولى من فجر يوم الاثنين .

لحظات تحبس الانفاس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحد الاشخاص يتسلق المبنى المحترق للهروب من السنة النيران المشتعله حتى صعد له قوات الحماية المدنية لانقاذه .

قام اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتفقد حالة المصابين بحريق مديرية أمن الإسماعيلية الذي اندلع في ساعات مبكرة من صباح اليوم، حيث اطمئن على الوضع الصحي لهم موجهًا بتوفير كافة سُبل الرعاية الطبية من أطقم العمل بمجمع الإسماعيلية الطبي، والذي استقبل حالات المصابين جراء الحريق، حيث تنوعت الإصابات ما بين حالات اختناق وحروق وتم خروج عدد من حالات الاختناق البسيطة فور تلقيهم الإسعافات الأولية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.