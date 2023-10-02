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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محمد رزق : الرئيس السيسي وضع روشتة لمواجهة التحديات بـ حكاية وطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية طن، تضمنت روشتة لحل كافة المشكلات خاصة أن الرئيس السيسى وضع يده على المشكلات ومواطن الضعف التي أثرت على الوطن، كما عرض كيفية مواجهة المشكلات عمليا والعمل على حلها، واستعرض خطط وخبرات ودراسات وفكر وإبداع وشجاعة القرار والتصدى لهذه القضايا بقوة، موضحا أن حديث الرئيس السيسي اتسمت بالصراحة والشجاعة أمام الشعب فيما عرضه من إنجازات وكشفت عن رؤية شاملة لمستقبل مصر.

وأضاف «رزق»، أن حديث الرئيس السيسي اعتمد على أرقام وبيانات دقيقة، وهو دفعة للمواطنين من أجل حثهم على بناء وطنهم، خاصة أن الرئيس السيسي كان يناقش كل تفاصيل إنجازات الحكومة ويضيف لها، بل ويعلن عن مشروعات يتم تنفيذها لم يعرضها بعض الوزراء، ليؤكد أنه على علم بكل تفصيلة من تفاصيل تلك المشروعات وأنه درسها بشكل كامل، بل ويعلن ميزانية كل مشروع والمكاسب التي ستعود على مصر منه خلال الفترة المقبلة.


وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، أن حديث الرئيس السيسي كشف وجود خطة اقتصادية شاملة فى كافة المجالات سواء فى الطرق والكبارى والصرف الصحى ومياه الشرب والاكتشافات البترولية وإقامة المستشفيات والمدن الجديدة والمدارس والجامعات فى ظل أزمات يعاني منها العالم، خاصة أن الدولة أقامت الطرق والكبارى التى يهاجمونها، كما تم إنشاء العمران الجديد والوصول 13.7% وتم مضاعفة المساحة وهو إعجاز قامت به الدولة فى ظل الظروف الصعبة والمؤامرات التى تحدث.

وأوضح «رزق»، أن ما نفذته الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تعد ملحمة من الكفاح والتغلب على كل التحديات والمشكلات وبناء جمهورية جديدة تشهد تطور في كافة المجالات والقطاعات، وتشهد خطط تنموية فى جميع المحافظات بكل المجالات، بالإضافة إلى إحداث تطورات فى الجزء الاقتصادي والبنية التحتية، ونحن نتحدث عن دولة تم إنشاؤها من جديد، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى قضى على الإرهاب وحقق إنجازات غير عادية، وأدعو شباب مصر لمشاهدة ومعرفة حكاية وطن وما حدث وبالأرقام.

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