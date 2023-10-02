محافظ المنوفية يتابع سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بمختلف المراحل| صور

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام الدراسة بمختلف المراحل التعليمية بكافة المدارس على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة للعام الدراسي الجديد.

وشدد المحافظ على حسن إستقبال الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحقيق الاستفادة المثلى من اليوم الدراسي .



كما أكد المحافظ على أنه سيتابع بنفسه و على مدار الساعة انتظام سير العملية التعليمية للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة داخل المدارس ،موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمرور اليومي وكافة مديري الإدارات التعليمية على المدارس لرصد الإيجابيات والسلبيات والعرض عليه فورا .

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الدوري وتكثيف الحملات اليومية للنظافة ورفع أية مخلفات وإشغالات بمحيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى استمرار المتابعات الميدانية لمديري الإدارات للتأكد من انضباط العملية التعليمية وتسليم الكتب الدراسية ، وإعداد تقرير بكافة الملاحظات ونتائج الزيارات لاتخاذ اللازم نحوها ، بالإضافة إلى متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية للحالة العامة للمدارس أول بأول من خلال الربط المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لضمان استقرار المنظومة التعليمية .

محافظ المنوفية يتابع انتظام العام الدراسي

محافظ المنوفية يتابع انتظام العام الدراسي

محافظ المنوفية يتابع انتظام العام الدراسي

محافظ المنوفية يتابع انتظام العام الدراسي