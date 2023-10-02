أستاذ طرق: مصر تحركت بخطوات ثابته نحو تطوير النقل الأخضر

أكد الدكتور عبدالله أبو خضرة أستاذ الطرق والمطارات جامعة بني سويف، أنه تم رصد 2 تريليون جنيه لتطوير كافة مجالات النقل، مضيفاً أن مصر تحركت بخطوات ثابته نحو تطوير إتجاه النقل الأخضر.

أستاذ الطرق: تطوير مجال النقل البحري بدء العمل على إزدواج قناة السويس منذ اليوم الأول



وأضاف عبدالله أبو خضرة خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلدن و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي، أحمد حمدي، أن جميع مجالات النقل تم العمل على تطويرها بشكل كبير،منها: الطرق ، والسكك الحديدية، والنقل الأخضر، والمواني والنقل النهري.

وأشار أستاذ الطرق والمطارات جامعة بني سويف إلى، أن تطوير مجال النقل البحري بدء العمل على إزدواج قناة السويس منذ اليوم الأول، وتوفير البنية التحتية لهذا المرفق، الأهم عالمياً.