لأجل السلام: 50 عاما على حرب أكتوبر.. محاضرة بالجامعة الأمريكية

تعلن جامعة الامريكية بالقاهرة ، عن محاضرة بعنوان " الحرب من أجل السلام: 50 عاما على حرب أكتوبر 1973" التى تعقدها كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة كجزء من سلسلة محاضرات حوار التحرير وذلك يوم الإثنين، 9 أكتوبر 2023، من 7:00 إلى 8:30 مساء بالقاعة الشرقية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.

تتناول المحاضرة تأملات حول ذكرى الحرب التي غيرت مسار التاريخ في الشرق الاوسط، بعد مرور خمسين عاماً على اندلاعها.

يتحدث في المحاضرة نبيل فهمي، العميد الفخري لكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة ووزير خارجية مصر الأسبق، الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة، والدكتور بهجت قرني، أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.