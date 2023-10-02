اللهم احفظ مصر وأهلها.. عمرو السولية يعلق على حريق مديرية الإسماعيلية| شاهد

علق عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، على حريق مديرية أمن الاسماعيلية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “اللهم احفظ مصر وأهلها”.

حريق مديرية أمن الإسماعيلية



وكانت الحماية المدنية بالإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وبحسب مصادر مطلعة، تم إخطار مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري ابراهيم، بنشوب حريق داخل مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تم إخطار اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ووجه بدوره، برفع حالة الاستعدادب جميع مقدمى خدمات الطوارئ بمركز السيطرة الاقليمى بالمحافظة ومتابعة الحادث وتوجيه كافة الدعم خلال مكافحة الحريق.