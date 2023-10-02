اليوم.. حفل غنائى ضخم يضم رامى صبرى والليثى وبوسى| تفاصيل

يشهد ميدان الكوربة بمصر الجديدة اليوم الإثنين حفلا ضخمًا لنخبة من نجوم الغناء ضمن احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد ، ومن أبرزالنجوم المشاركين ، رامى صبرى، محمود الليثى ، بوسى.

ونستعرض أبرز التفاصيل فى السطور التالية

دى جي من ٥ إلى. ٦ م

ساندي. من ٦. إلى ٦:٣٠ م

مينا عطا. من ٦:٣٠ إلى. ٧ م

دى جي. من ٧ إلى. ٨ م

احمد سعد. من ٨ إلى. ٩ م

محمود الليثي من ٩ إلى ٩:٤٥ م

محمد نور. من ١٠ إلى ١٠:٣٠ م

رضا البحراوي من ١٠:٣٠ : ١١:٣٠ م

مصطفى حجاج من ١١:٣٠ إلى ١٢م

واحيا رامي صبري مؤخرا حفلا غنائيا بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأعرب الفنان رامي صبري عن سعادته البالغة بنجاح حفلته الأخيرة بشبين الكوم، والذي أقيم مساء أمس الخميس وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

ونشر رامي صبري مجموعة من الصور الخاصة بالحفل وعلق عليها عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام قائلا: “أكتر من 50 ألف أمس في حفل شبين الكوم لأول مرة وغلق جميع الشوارع المؤدية للحفل حضور جمهوري كبير من جميع الفئات العمرية”.

وأضاف: “لذلك قررت مع فريق عمل الشركة الغناء في جميع المحافظات الفترة القادمة وده شرف كبير لينا، شكرا شبين الكوم على الحفل المميز وحب ودعم الجمهور العظيم والحضور الغير مسبوق”.