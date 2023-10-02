الصحة: الدولة تتقدم من خلال مبادرات تمكنها من اكتشاف الأمراض في المراحل المبكرة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان، إن الدولة تتقدم صحياً من خلال قيامها بمبادرات تمكنها من اكتشاف الأمراض في المراحل المتقدمة، وليس بعد مرضه والوصول لمراحل متأخرة.

الصحة: الدولة المصرية استطاعت النجاح في الوقوف خلف كل مواطن مصري



وأضاف خالد عبدالغفار خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية و الإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "متوسطي الحال عندما يتعرضون لمرض ما أو إجراء جراحي، قد لا يستطيع إجرائه، و إن استطاع يصبح مضطر للتخلي عن بعض الأشياء الضرورية في حياته".

وأشار وزير الصحة إلى أن الدولة المصرية استطاعت النجاح في الوقوف خلف كل مواطن مصري من 2014 و حتى 2023.