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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصحة: الدولة تتقدم من خلال مبادرات تمكنها من اكتشاف الأمراض في المراحل المبكرة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان، إن الدولة تتقدم صحياً من خلال قيامها بمبادرات تمكنها من اكتشاف الأمراض في المراحل المتقدمة، وليس بعد مرضه والوصول لمراحل متأخرة.

الصحة: الدولة المصرية استطاعت النجاح في الوقوف خلف كل مواطن مصري


وأضاف خالد عبدالغفار خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية و الإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "متوسطي الحال عندما يتعرضون لمرض ما أو إجراء جراحي، قد لا يستطيع إجرائه، و إن استطاع يصبح مضطر للتخلي عن بعض الأشياء الضرورية في حياته".

وأشار وزير الصحة إلى أن الدولة المصرية استطاعت النجاح في الوقوف خلف كل مواطن مصري من 2014 و حتى 2023.

 

 

الصحة خالد عبد الغفار الأمراض وزير الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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