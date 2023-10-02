عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خاص| صورة الميكروباص المنقلب بالتجمع الأول بعد مصرع وإصابة 7 تلاميذ

الميكروباص المنقلب
الميكروباص المنقلب

حصل موقع صدى البلد الإخباري على صورة الميكروباص الذي انقلب صباح اليوم الاثنين أعلى كوبري سمير غانم في التجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة .

وكان كوبري سمير غانم بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة قد شهد حادث مروع إثر إنقلاب سيارة  ميكروباص بداخلها عدد من طلاب المدارس ، وأسفر الحادث عن مصرع 4 تلاميذ واصابه 3 آخرون .

تلقي قسم شرطة التجمع الأول اخطاراً بوقوع حادث أعلي كوبري سمير غانم بدائرة القسم .

علي الفور انتقل رجال الأمن إلي مكان البلاغ وتبين من المعاينه انقلاب ميكروباص خاص يقل عددًا من طلاب المدارس ، و أسفر الحادث عن مصرع 4 طلاب، واصابه 3 أخرون وتراوحت أعمارهم من 13 و14 عامًا .

 تم نقل الجثث والمصابين الي المستشفيات ، وتحرر محضر بالحادث وجاري اخطار النيابة العامة للتحقيق .

6B929927-68F1-40D8-B765-ECD16DA58847
6B929927-68F1-40D8-B765-ECD16DA58847
التجمع الاول التجمع القاهرة الجديدة الميكروباص انقلاب ميكروباص طلاب المدارس كوبري سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

تفحم كامل المبنى.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 7 طلاب إثر إنقلاب ميكروباص بالتجمع الأول

السواق ضربه بالرصاص.. مفاجأة صادمة في جريمة النزهة

ضبط 10 كيلو حشيش بحوزة سائق بالقاهرة

وزير الداخلية يصل موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية ويأمر بتشكيل لجنة لكشف أسبابه

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة

‏الأسبوع الأول.. مؤيدو الرئيس من أمام مقرات الشهر العقاري بالقاهرة: كمل يا سيسي|صور

خاص| ننشر أول صور لمخزن الفراشة المحترق بحلمية الزيتون

التعدي على مدير تحرير بالأهرام بالسب والقذف وتهديده | والسبب صادم

ترشيحاتنا

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

السيسي: تم الاتفاق مع شركات عالمية للانتهاء من مشروع البلازما.. وافتتاحه 2026

وزير الصحة: كورونا كلفت الدولة نحو 30 مليار جنيه

أقل من المعدلات العالمية |الصحة : نمتلك 126 ألف سرير بالمستشفيات

وزير الصحة: الرئيس السيسي اقترح إنشاء مدن طبية ضخمة بها 3000 سرير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. طريقة عمل البيتزا السائل

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر و الجبن| بمذاق لا يقاوم

لاتتخلى عنهم في حياتك.. جمال شعبان يكشف 4 مفاتيح للنجاح

الفستان ضيق.. ناقد موضة يحرج هيفاء وهبي بسبب إطلالتها

فيديو

طائرات وسيارات إسعاف ومطافئ .. السيطرة على حريق هائل بمديرية أمن الإسماعيلية

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ