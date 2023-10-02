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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الصحة: مهتمون بتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين

وزير الصحة
وزير الصحة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر مصنفة كدولة ضمن الدول متوسطة الدخل الأدنى، وأنه تم تخصيص تريليون جنيه من الموازنة العامة للدولة من 2014-2023، وأن الدولة مهتمة بالخدمات الصحية.

وأضاف خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: جائحة كورونا تحدي كبير أصاب مصر وكل الدول وبخاصة قطاعاتها الصحية، وأنخدمات التأمين الصحي الشامل الجديدة  مظلة لكافة  المواطنين علي مستوي الجمهورية.

 

وقال“ إن وزارة الصحة شهدت تحديات ونجاحات وإخفاقات، ولكن كان هناك محاولات جادة من زمايلي سواء من مسئولين سابقين أو من وزارة الصحة”.

وأضاف وزير الصحة، أنه كانت هناك محاولات واجتهادات من أجل تحسين أداء الوزارة، معقبا: “حكاية صحة مواطن مصري من أول ولادته حتي يتوفاه الله ، ولا يوجد إنسان على وجه الكرة الأرضية لا يحتاج علاج، والعلاج غالي”.

 

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أول أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

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