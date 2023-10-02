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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏هنكمل المشوار.. لافتات يحملها مؤيدو الرئيس السيسي أمام الشهر العقاري بالقاهرة|صور

أحد مؤيدي السيسي
أحد مؤيدي السيسي أمام مكتب توثيق بدر

لليوم الثامن على التوالي ، واصل مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي التوافد علي مكاتب التوثيق بالشهر العقاري منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الأثنين لتوثيق التوكيلات لتأييده والمطالبة بترشيحة فترة رئاسة جديدة حاملين صور السيسي عليها شعار “هنكمل المشوار ”. 

ومن بين تلك المناطق التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين علي مكاتب التوثيق في ( الأزبكية و البساتين والزاوية الحمراء و١٥ مايو ومدينتي والرحاب وأرض الجولف و الأسمرات والسيدة زينب ومدينة نصر أول وثان وبدر و عين شمس ومصر الجديدة وبدر وحلوان و بولاق أبو العلا والسيدة زينب والزيتون والشروق وغيرهم من المناطق الأخري ) والتي شارك فيها كافه اطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب ، الذين أكدوا علي حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية .

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، الاثنين الماضي مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوطنية للانتخابات، بأن الانتخابات الرئاسية المقبل تحت اشراف قضائي كامل ، علي ان يكون قاضي لكل صندوق ، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 اكتوبر حتي 14 اكتوبر ، وايضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية ايام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل  مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والاعادة المصرين بالخارج ايام الجمعة والسبت والاحد ٥،٦،٧ يناير  ، اما الاعادة داخل مصر ايام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

مؤيدو السيسي
مؤيدو السيسي
مؤيدو السيسي
مؤيدو السيسي
مؤيدو السيسي
مؤيدو السيسي
مؤيدو السيسي
مؤيدو السيسي
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