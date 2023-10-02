الريف المصري الجديد: إجراء التحاليل الزراعية والفنية للتربة وللمياه والأسمدة العضوية بأسعار مناسبة

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن بدء تقديم خدمة إجراء التحاليل الزراعية والفنية المتخصصة للتربة وللمياه، وكذلك للعينات النباتية والأسمدة العضوية داخل منطقة المغرة، وبأسعار مناسبة، من خلال معامل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المتواجدة داخل المزرعة البحثية التابعة للأكاديمية بأراضي الريف المصري الجديد في المغرة .



وقال المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد - في بيان صدر عن الشركة اليوم - إن هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق والتعاون القائم بين شركة الريف المصري وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لخدمة منتفعي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وبهدف توفير الوقت والمجهود على المنتفعين المتواجدين بأراضي المشروع في المغرة.



وأضاف أن التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يتسق مع رؤية "الريف المصري الجديد" في تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يخدم أنشطة المنتفعين بأراضي المشروع القومي الـ 1.5 مليون فدان، لمضاعفة الإنتاج وتطويره بما يتماشى مع المستهدفات العامة، ومع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، نحو إنتاج وتوفير محاصيل زراعية ومنتجات غذائية مصرية بمواصفات دولية، تستند على الخبرات الفنية والتكنولوجية وعلى التجارب البحثية والتطبيقية والابتكارات .



وأشار عبد الوهاب إلى حرص الشركة كذلك على تقديم كل الدعم اللازم لتقديم الخدمات وتبني الابتكارات المتعلقة بمجالات الزراعة والري والصرف الزراعي، وتصنيع مستلزمات استصلاح واستزراع الأراضي، ودعم كل ما يتعلق بعمليات وتقنيات تصنيع المنتجات الزراعية.



في السياق ذاته، أوضح رئيس شركة الريف المصري أن الشركة تنشر الوعي بالممارسات الزراعية الجيدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن، مع إجراء الدراسات الحقلية اللازمة لتطوير أساليب الزراعة والري والصرف الزراعي واستخدام الزراعة الذكية في أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان وتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين والشباب في مجال الترويج والتسويق للمحاصيل الزراعية.

كما شدد على اهتمام شركة تنمية الريف المصري الجديد بالتعاون مع العديد من الجهات والكيانات الأكاديمية والبحثية بهدف العمل على نقل الخبرات الفنية للمزارعين وإجراء دراسات لاستحداث طرق التأقلم لكل ما يتوقع حدوثه من الظواهر البيئية المختلفة، وتوفير نشرات دورية عن التغيرات المناخية المتوقعة، وإقامة عيادات زراعية إلكترونية تخدم جميع المنتفعين بأراضي "الريف المصري الجديد"، وتقدم لهم كل خدمات الإرشاد الزراعي وتشخيص آفات النباتات وطرق معالجتها، وسبل زيادة إنتاجية الأرض ورفع جودة المحاصيل.

