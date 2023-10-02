تنشيط السياحة : الإسكندرية تستقبل باخرة على متنها 2650 أجنبيًا

قالت مدير مكتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية الدكتورة أمل العرجاوي إن ميناء الإسكندرية استقبل الباخرة السياحية (Celebrity Apex) وعليها 2650 سائحًا من مختلف الجنسيات، من بينهم 1400 بحري من طاقم السفينة.



وأضافت العرجاوي - في بيان اليوم الاثنين - أن الباخرة السياحية وصلت إلى الإسكندرية فجر اليوم، وسيغادر فوج الباخرة غدًا بعد إتمام جولته السياحية في مدينتي الإسكندرية والعلمين .



وأشارت إلى أنه تم استقبال الفوج السياحي بترحاب شديد يليق بعروس البحر المتوسط، حيث تم توزيع مطبوعات الهيئة لمحافظة الإسكندرية ومحافظات مصر المختلفة للتعرف على أهم المعالم السياحية المصرية وتاريخها العريق .



ولفتت إلى أنه تم أيضًا التواصل مع الفوج؛ للرد على جميع استفساراته وتقديم كافة التسهيلات المتاحة للسائحين منذ وصول الباخرة؛ لبدء رحلتهم في سلام وأمان على أرض مصر.