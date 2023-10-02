جمعية مصر الجديدة تفتح منصاتها الثقافية والإبداعية مجانًا الجمعة احتفالًا بنصر أكتوبر

قررت جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي إتاحة دخول الزوار لجميع المنصات الابداعية والثقافية التابعة لها الجمعة المقبلة الموافق 6 أكتوبر بدون أي رسوم؛ احتفالًا بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وأوضحت الجمعية - في بيان اليوم /الاثنين/ - أنه سيتم أيضًا إتاحة المشاركة في الفعاليات التي تقدمها كافة مؤسسات الجمعية الثقافية، وهي مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، ومكتبتي مصر الجديدة والمستقبل ومكتبة الأسمرات.



وذكرت أن ذلك يأتي في إطار توعية الأطفال والنشء بما قدمه الضباط والجنود المصريون من ملاحم بطولية وتضحيات؛ دفاعًا عن الحق والسلام والاستقرار في الداخل والخارج، حيث تشكل سياجًا وطنيًا منيعًا لحماية مكتسبات الدولة وتحقيق رسالتها ودورها في دعم وترسيخ الأمن والاستقرار على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي .



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور نبيل حلمي إن الاحتفالات تستمر على مدار أكتوبر الجاري بكافة منصات الجمعية الثقافية، ومكتبات المستقبل ومصر الجديدة والأسمرات، ومركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل " .



وأضاف أن الاحتفالات تتضمن عدة فعاليات من بينها الندوات التثقيفية والأفلام التسجيلية وورش العمل خاصة للأطفال والنشء؛ لتعريفهم بالدور البطولي التي تلعبه قواتنا المسلحة على مدار تاريخها العريق.