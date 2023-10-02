عبد الغفار: المبادرات الرئاسية نقلت قطاع الصحة لمكانة مختلفة تماما

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية الصحية نقلت قطاع الصحة في مصر لمكان مختلف تماما، مشيرا إلى أنه من خلال تلك المبادرات استطعنا علاج العديد من الأمراض.

وقال خالد عبد الغفار، خلال كلمته التي ألقاها، بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه عملنا على القوافل العلاجية في العديد من القرى، خاصة في مبادرة حياه كريمة، حيث تم صرف 55 مليار جنيه، لدعم قطاع الصحة في تلك القرى.

التنمية الإقتصادية الي تحدث بالدولة

وتابع وزير الصحة والسكان، أن نعمل على خفض معدل النمو السكاني، حتى يتماشى مع التنمية الإقتصادية الي تحدث بالدولة.