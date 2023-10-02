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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية يفتتح دورة تدريبية بالجزائر لمهندسي الري

دورة تدريبية في مجال
دورة تدريبية في مجال الري

إفتتح الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، أمس الأحد، دورة تدريبية في مجال الري لصالح 15 مهندس زراعي إفريقي من كل افريقيا الوسطى،  بوروندي، تشاد، كوت ديڤوار، السنغال، رواندا، الكاميرون، توجو، بنين رواندا، الكاميرون ، موريشيوس و جمهورية القمر وذلك بالمعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في الزراعات المتعددة بمدينة المدية بالجزائر. تمتد الدورة  حتى يوم 12 أكتوبر 2023.

حضر مراسم حفل الافتتاح السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد - مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية  و ممثلة معالي وزير الفلاحه و التنميه الريفيه  الجزائري الدكتوره فتيحه باووش مديرة التكوين و الارشاد بالوزاره والسيد موري اجبولانهور مسئول المكتب الزراعي للإتحاد الإفريقي.

في كلمتها، أكدت ممثلة وزير الفلاحه على أهمية هذه الدورة ومساهمتها الفعالة في تأهيل الكوادر الإفريقية المتخصصة في مجال ندرة المياه وتأثيرها على الزراعة والتي تمس العديد من الدول الإفريقية.كما تقدمت بتشكراتها لجامعة الدول العربية، ممثلة في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، والإتحاد الإفريقي على التعاون المثمر والبناء.

ونيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،  وجه السفير  لعجوزي الشكر للمشاركين في هذه الدورة على حضورهم لمراسم افتتاح هذه الدورة، كما اثنى على استضافة  الجزائر لهذا التدريب ، مؤكداً دعم الأمين العام لأنشطة الصندوق الرامية لتأهيل الكوادر الإفريقية في مختلف  المجالات .

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