إصابة 21 شخصا فى حادثين منفصلين بالبحر الأحمر

وقع حادث تصادم مروع بين سيارتين على الطريق السريع بمحافظة البحر الأحمر عند الكيلومتر 30 بالقرب من مرسى علم القصير جنوب المحافظة.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، بينهم طفلان، تم نقلهم إلى مستشفى القصير لتلقي العلاجات الطبية اللازمة. وصرح اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، بأن فرق الإسعاف استجابت على الفور للحادث وقدمت الرعاية اللازمة للمصابين.

وفي حادث آخر، شهدت المحافظة ظهر اليوم الإثنين، حادث إنقلاب مروع لسيارة ميكروباص جنوب مدينة الغردقة.

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا، تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الإسعافات الأولية. تم فتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب الحادث.