عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 21 شخصا فى حادثين منفصلين بالبحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وقع حادث تصادم مروع بين سيارتين على الطريق السريع بمحافظة البحر الأحمر عند الكيلومتر 30 بالقرب من مرسى علم القصير جنوب المحافظة.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، بينهم طفلان، تم نقلهم إلى مستشفى القصير لتلقي العلاجات الطبية اللازمة. وصرح اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، بأن فرق الإسعاف استجابت على الفور للحادث وقدمت الرعاية اللازمة للمصابين.

وفي حادث آخر، شهدت المحافظة ظهر اليوم الإثنين، حادث إنقلاب مروع لسيارة ميكروباص جنوب مدينة الغردقة.

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا، تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الإسعافات الأولية. تم فتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب الحادث.

حادث تصادم إصابات مستشفي سيارة ميكروباص البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

تفحم كامل المبنى.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

موضوعات متعلقة

تداول 17,000 طن من البضائع في موانئ البحر الأحمر

محافظة البحر الأحمر تستضيف مؤتمر "قمة صوت مصر " أكتوبر 2023

انطلاق فعاليات مهرجان الداو الدولي للفنون بالغردقة بمشاركة فنانين عالميين

محافظة البحر الأحمر تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة في الخريف

الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالبحر الأحمر تعلن دخول 9 مدارس جديدة للخدمة

قوافل حياة كريمة.. الكشف على 1370 مواطنًا بالبحر الأحمر خلال شهر سبتمبر

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق مرسى علم - القصير

رئيس «مرسى علم»: الدول تسعى لتحسين البنية التحتية وضمان الرفاهية للمجتمع المحلي

ترشيحاتنا

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

السيسي يمازح وزير الصحة: بتزعل لما بقول يا خالد من غير دكتور

دعمه بمبالغ ضخمة وإطلاق مبادرات وحملة تطوير.. ماذا ينتظر قطاع الصحة؟ حكاية وطن

تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية وأعداد المصابين.. فيديو

منافس الأهلي.. صنداونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر الأفريقي

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن أهم إنجازات قطاع التضامن الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية تحذر الأمهات من العصائر والبرجر أثناء الدراسة

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

في 5 دقائق.. طريقة عمل البيتزا السائل

فيديو

كنت هموته.. إلهام شاهين تروى تفاصيل مطاردة معجب لها ونصيحتها لابنة شقيقتها

طائرات وسيارات إسعاف ومطافئ .. السيطرة على حريق هائل بمديرية أمن الإسماعيلية

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ